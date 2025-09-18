BI: США в июне потратили 500 млн долларов на защиту Израиля от иранских ракет

THAAD — это система противовоздушной обороны американского производства, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на заключительном этапе полета. Она считается одним из самых современных наземных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении США. Эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 150 до 200 километров как в атмосфере, так и за ее пределами. Как уточняет издание, THAAD перехватывает приближающуюся ракету, поражая ее непосредственно, а не взрываясь поблизости.