BI: США в июне потратили 500 млн долларов на защиту Израиля от иранских ракет

Согласно документам, американские военные для защиты Израиля от атак Ирана и других региональных противников использовали новейшие ракеты-перехватчики на сумму 500 млн долларов.
THAAD — это система противовоздушной обороны американского производства, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на заключительном этапе полета. Она считается одним из самых современных наземных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении США. Эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 150 до 200 километров как в атмосфере, так и за ее пределами. Как уточняет издание, THAAD перехватывает приближающуюся ракету, поражая ее непосредственно, а не взрываясь поблизости.
Стандартная батарея THAAD включает в себя около 100 солдат, систему управления огнем и связи, шесть пусковых установок на грузовиках и усовершенствованный радар.
Предполагается, что в июне США задействовали от 100 до 150 ракет-перехватчиков THAAD. Согласно документам Агентства по противоракетной обороне США, стоимость каждого перехватчика THAAD составляет около 12,7 млн долларов. Огромное количество ракет, израсходованных во время 12-дневной июньской войны и для защиты Израиля в целом, вызвало обеспокоенность по поводу недостаточных запасов у США, подчеркивает издание.