BI: США в июне потратили 500 млн долларов на защиту Израиля от иранских ракет

Недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона дают новое представление о масштабах обороны Израиля американскими военными, а также об оружии, которое американские войска использовали в ходе 12-дневной июньской войны, пишет новостной портал Business Insider.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новые документы Пентагона свидетельствуют о том, что американские вооруженные силы сыграли важную роль в противовоздушной обороне Израиля во время его 12-дневной войны против Ирана, однако эта помощь дорого обошлась США, говорится в статье.

Согласно документам, американские военные для защиты Израиля от атак Ирана и других региональных противников использовали новейшие ракеты-перехватчики на сумму 500 млн долларов.

В частности, в одном из документов запрашивается финансирование в размере 498,265 млн долларов для замены ракет-перехватчиков THAAD, которые были «израсходованы на поддержку Израиля», отмечает BI.

THAAD — это система противовоздушной обороны американского производства, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на заключительном этапе полета. Она считается одним из самых современных наземных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении США. Эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 150 до 200 километров как в атмосфере, так и за ее пределами. Как уточняет издание, THAAD перехватывает приближающуюся ракету, поражая ее непосредственно, а не взрываясь поблизости.

Стандартная батарея THAAD включает в себя около 100 солдат, систему управления огнем и связи, шесть пусковых установок на грузовиках и усовершенствованный радар.

Армия США, по сведениям BI, располагает семью батареями, две из них она использовала для защиты Израиля от атак со стороны Ирана и хуситов.

Предполагается, что в июне США задействовали от 100 до 150 ракет-перехватчиков THAAD. Согласно документам Агентства по противоракетной обороне США, стоимость каждого перехватчика THAAD составляет около 12,7 млн долларов. Огромное количество ракет, израсходованных во время 12-дневной июньской войны и для защиты Израиля в целом, вызвало обеспокоенность по поводу недостаточных запасов у США, подчеркивает издание.