Беглов рассказал о готовности Петербурга к отопительному сезону

Беглов подчеркнул, что Петербург лидирует в использовании новых технологий в инженерно-энергетическом и коммунальных комплексах. Так, вблизи отопительного сезона специальный метод аэросъемки осматривает сети под землей. В этом году таким образом получилось изучить более 6 тысяч километров подземных труб. Также на сетях установлены акустические датчики для отслеживания дефектов — 3,6 тысячи таких устройств сейчас стоят на трубах.