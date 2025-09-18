Беглов рассказал о готовности Петербурга к отопительному сезону

В межотопительный период энергетики проверили 13 теплоэлектроцентралей, 795 котельных, 387 центральных тепловых пунктов и 9,6 тысячи километров тепловых сетей. В течение проверки выявили и затем устранили около тысячи дефектов, которые предотвратят отключения горячей воды и отопления.
Также специалисты провели почти 1,5 тысячи противоаварийных тренировок, а также сформировали семь аварийно-спасательных команд с 788 ремонтными бригадами. Для устранения аварий на сетях подготовлены 32 передвижные блок-модульные котельные и 336 генераторов.
С 2022 года мы взяли высокий темп обновления тепловых сетей — каждый год полностью меняем 280 километров. Важным шагом стал выкуп в конце 2023 года акций «Теплосети Санкт‑Петербурга». Это позволило нам значительно нарастить объёмы реконструкции в зоне ответственности этой компании.
Также к началу отопительного сезона завершили реконструкцию тепловых сетей на улицах Кораблестроителей, Цимбалина, а также на территории Ржевка-Пороховые.
Беглов подчеркнул, что Петербург лидирует в использовании новых технологий в инженерно-энергетическом и коммунальных комплексах. Так, вблизи отопительного сезона специальный метод аэросъемки осматривает сети под землей. В этом году таким образом получилось изучить более 6 тысяч километров подземных труб. Также на сетях установлены акустические датчики для отслеживания дефектов — 3,6 тысячи таких устройств сейчас стоят на трубах.