Зампред правительства Ленобласти Ялов решил покинуть пост

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике Дмитрий Ялов уходит с поста после 13 лет работы в региональной администрации.
— Дмитрий Ялов оставался одним из самых молодых членов правительства Ленобласти, даже когда стал самым опытным, — написал губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
За время его руководства экономическим блоком область достигла рекордных показателей в привлечении инвестиций, преодолении санкционного давления и развитии промышленного производства.
Ялов получил признание как на региональном, так и на федеральном уровне — стал победителем конкурса «Лидеры России» и лауреатом премии «Проектный Олимп». Его работа была отмечена эффективными решениями в период пандемии и санкционных ограничений.
Экс-зампред известен активной поддержкой бизнеса и развитием командной работы в правительстве. Его личные увлечения — экотропы, туризм и лыжные гонки — часто становились импульсом для развития этих направлений в регионе. Ялов переходит на новую должность в федеральной структуре.