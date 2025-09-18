Трамп пожаловался, что Путин «подвел» его

«Я думал, я быстро закончу войну на Украине из-за моих отношений с Путиным, но он подвел меня», — пожаловался американский лидер.
13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.
Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50−100% против Китая.
Он также сообщил, что его терпение в отношении российского президента Владимира Путина «быстро иссякает».