Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пожаловался, что Путин «подвел» его

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что президент РФ Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Трасляцию выступления Трамп вел YouTube-канал Белого дома.

Источник: Газета.Ру

«Я думал, я быстро закончу войну на Украине из-за моих отношений с Путиным, но он подвел меня», — пожаловался американский лидер.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50−100% против Китая.

Он также сообщил, что его терпение в отношении российского президента Владимира Путина «быстро иссякает».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше