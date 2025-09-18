Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400

«В то время, как мир борется с войнами и кризисами, многие страны, заинтересованные в системах ПВО, обратились к России. Однако у Москвы нет готовых С-400, кроме тех, которые она использует. Поэтому, как сообщается, Россия рассматривает возможность выкупа систем С-400, проданных Турции в 2019 году, которые Анкара активно не использует, и продажи их другой стране», — писал Гюрген.