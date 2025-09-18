Ричмонд
СМИ: Запад «теряет» Грузию в пользу России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили настаивает на том, чтобы страна вернулась к прежнему западному курсу и избавилась от российского и китайского влияния.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Зурабишвили, избранная на пост президента Грузии в 2018 году, в 2024 году проиграла выборы, но отказалась признать их результаты и последующее назначение Михаила Кавелашвили президентом. Тогда она подчеркнула, что голосование было «тотальной фальсификацией», а Грузия стала «жертвой спецоперации», напоминает NPR.

В январе 2025 года 77-летняя Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета США и собралась использовать свой «обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов» в Грузии. Политик уверена, что до сих пор несет ответственность за «продвижение прозападных целей Грузии, таких как вступление в Европейский союз и НАТО», отмечает издание.

В интервью изданию Morning Edition она отметила, что Грузия больше не выступает за прозападное будущее. При этом Зурабишвили подчеркнула, что Кавказский регион является местом пересечения стратегических интересов крупных мировых держав, а США и Европейский союз за последние 30 лет вложили «значительные средства» в строительство «независимой Грузии».

Однако сейчас, по ее словам, Запад «теряет» Грузию в пользу России, тогда как «русские очень хорошо знают и знали на протяжении веков, что тот, кто владеет Грузией, владеет и Кавказом».

«Америка и Европа отдают Грузию русским, ничего не предпринимая», — посетовала экс-президент и подчеркнула, что Грузия «отчаянно» нуждается во внимании со стороны США, поскольку на карту поставлены их интересы в этом регионе.

Она также признала, что за последние годы Россия добилась в Грузии определенного успеха, и отметила растущее финансовое и экономическое влияние РФ в Грузии. Кроме того, в начале сентября грузинская партия «Левый альянс» потребовала изъять из Конституции республики пункт об обязательном курсе на вступление Грузии в Европейский союз и НАТО.

При этом Зурабишвили утверждает, что регион является «ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая», пишет Foreign Policy.

Несколько дней назад спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция и финансируемые из-за рубежа неправительственные организации планируют в день местных выборов 4 октября устроить «мирную революцию».

Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к «майдану», кровопролитию и беспорядкам.

Шалва Папуашвили
спикер парламента Грузии
