Зурабишвили, избранная на пост президента Грузии в 2018 году, в 2024 году проиграла выборы, но отказалась признать их результаты и последующее назначение Михаила Кавелашвили президентом. Тогда она подчеркнула, что голосование было «тотальной фальсификацией», а Грузия стала «жертвой спецоперации», напоминает NPR.
В январе 2025 года 77-летняя Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета США и собралась использовать свой «обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов» в Грузии. Политик уверена, что до сих пор несет ответственность за «продвижение прозападных целей Грузии, таких как вступление в Европейский союз и НАТО», отмечает издание.
В интервью изданию Morning Edition она отметила, что Грузия больше не выступает за прозападное будущее. При этом Зурабишвили подчеркнула, что Кавказский регион является местом пересечения стратегических интересов крупных мировых держав, а США и Европейский союз за последние 30 лет вложили «значительные средства» в строительство «независимой Грузии».
«Америка и Европа отдают Грузию русским, ничего не предпринимая», — посетовала экс-президент и подчеркнула, что Грузия «отчаянно» нуждается во внимании со стороны США, поскольку на карту поставлены их интересы в этом регионе.
Она также признала, что за последние годы Россия добилась в Грузии определенного успеха, и отметила растущее финансовое и экономическое влияние РФ в Грузии. Кроме того, в начале сентября грузинская партия «Левый альянс» потребовала изъять из Конституции республики пункт об обязательном курсе на вступление Грузии в Европейский союз и НАТО.
При этом Зурабишвили утверждает, что регион является «ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая», пишет Foreign Policy.
Несколько дней назад спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция и финансируемые из-за рубежа неправительственные организации планируют в день местных выборов 4 октября устроить «мирную революцию».
Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к «майдану», кровопролитию и беспорядкам.