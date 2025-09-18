Другими словами, весь период святого национального возрождения, когда страна стремительно избавлялась от советского наследия, сбрасывала оковы промышленности, переориентируясь на Каля Басарабией во всех смыслах этого слова, а разного рода демократы, либералы и прочие фронтисты становились всё жирнее и уже не всегда помещались в телевизор, мама почему-то не хотела иметь счастье свободно жить при правительстве Друка, правительстве Чубука или при правительстве Стурзы, когда тот героически спас банки, оставив людей без зарплат и пенсий.