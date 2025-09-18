У ПАСоцев хорошие родители, только вот детки предали их: Мама кандидата в депутаты Молдовы случайно проговорилась о прошлом

Дойна Герман сегодня рассказала жалостливую историю, как «моя мама оставила меня и сестру и уехала в Италию — не самолётом, не по биометрическому паспорту, а окольным путем, как это делали многие другие женщины».
Что ж, довольно печально, что уехала и что не самолётом… Но когда это было? А пусть расскажет сама мама.
И мама, как ни странно, возьми и расскажи, что уехала в Италию в святые 90-е и была там до 2000 года. То есть пока к власти в Молдове не пришли вменяемые силы и не начали наводить порядок.
Другими словами, весь период святого национального возрождения, когда страна стремительно избавлялась от советского наследия, сбрасывала оковы промышленности, переориентируясь на Каля Басарабией во всех смыслах этого слова, а разного рода демократы, либералы и прочие фронтисты становились всё жирнее и уже не всегда помещались в телевизор, мама почему-то не хотела иметь счастье свободно жить при правительстве Друка, правительстве Чубука или при правительстве Стурзы, когда тот героически спас банки, оставив людей без зарплат и пенсий.
А чё так-то? Можно сказать, мама променяла лучшие годы независимости на какую-то Италию и вернулась в Молдову лишь когда наступил «коммунистический реванш».