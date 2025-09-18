ХАМАС пригрозил, что все израильские заложники исчезнут из-за операции в Газе

«Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада», — говорится в сообщении.