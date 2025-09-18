«Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада», — говорится в сообщении.
ХАМАС пригрозил, что все израильские заложники исчезнут из-за операции в Газе
КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в городе Газа, отказался от освобождения удерживаемых там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла радикалов — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше