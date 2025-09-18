Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке возможного преемника

«Я сказал Чарли Кирку, что у него были хорошие шансы стать президентом», — сказал лидер Соединенных Штатов.
Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180−200 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.
Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста.