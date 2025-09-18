Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке возможного преемника

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180−200 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.