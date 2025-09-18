Захарова: Австрия подталкивает Европейский союз к саботажу строительства АЭС «Пакш-2»

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Европейского суда юстиции о признании не соответствующими регламенту Европейского союза (ЕС) государственных субсидий Венгрии для строительства АЭС «Пакш-2» имеет в подоплеке «австрийский след». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует ТАСС.
«Во всей драматургии вокруг попыток помешать сооружению реакторов на АЭС “Пакш-2” прослеживается явный австрийский след, — отметила дипломат. — Инициатором соответствующего иска была Вена, которая еще в 1978 году провозгласила основным смыслом своей энергетической политики идеи “атомного радикализма”, что означает полный и безусловный отказ от атомной энергии. Австрия признает за атомной энергетикой лишь переходную роль в процессе зеленой трансформации и категорически отрицает ее статус безопасного для окружающей среды источника. Так что усилия по срыву одного из важнейших для энергобезопасности Венгрии проектов с участием российской стороны с неподдельной эйфорией продвигаются именно Австрией».
Дипломат обратила внимание на явную непоследовательность и противоречивость Брюсселя в вопросах развития атомной энергетики. Так, по ее словам, Европейская комиссия «причисляет атомную энергетику и природный газ как раз к зеленым источникам энергии», а Европейский суд общей юрисдикции ранее постановил, что проекты с использованием атомного и голубого топлива могут квалифицироваться в качестве «устойчивых и климатически нейтральных инвестиций».
«Получается, что на российские проекты это понимание не распространяется», — резюмировала Захарова.
11 сентября Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии для расширения АЭС «Пакш» не соответствующими регламенту Евросоюза, отменив решение суда общей юрисдикции и аннулировав решение Еврокомиссии об одобрении госпомощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов. В суде пояснили, что Еврокомиссия обязана была не только удостовериться в соответствии проекта регламенту ЕС о государственной поддержке, но и проверить, соответствует ли договор о строительстве новых реакторов регламенту ЕС о государственных закупках. Таким образом, прежнее решение Еврокомиссии было признано недействительным.
Госкорпорация «Росатом» выступила с заявлением, в котором заверила, что независимо от решения суда продолжает реализацию проекта АЭС «Пакш-2» совместно с венгерскими партнерами. -0-