Захарова: Австрия подталкивает Европейский союз к саботажу строительства АЭС «Пакш-2»

«Во всей драматургии вокруг попыток помешать сооружению реакторов на АЭС “Пакш-2” прослеживается явный австрийский след, — отметила дипломат. — Инициатором соответствующего иска была Вена, которая еще в 1978 году провозгласила основным смыслом своей энергетической политики идеи “атомного радикализма”, что означает полный и безусловный отказ от атомной энергии. Австрия признает за атомной энергетикой лишь переходную роль в процессе зеленой трансформации и категорически отрицает ее статус безопасного для окружающей среды источника. Так что усилия по срыву одного из важнейших для энергобезопасности Венгрии проектов с участием российской стороны с неподдельной эйфорией продвигаются именно Австрией».