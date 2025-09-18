МИД анонсировал изменения для выезжающих с детьми в Абхазию и Белоруссию

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении для детей больше не будет входить в перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией. Изменения в ст. 9 и 30 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были одобрены летом (Федеральный закон № 257-Ф3 от 23 июля). Россияне старше 14 лет могут проехать в эти страны по внутреннему паспорту.
«Что касается въезда в Россию по данному документу (свидетельству о рождении. — РБК), то после 20 января 2026 года оно сохраняется только у тех детей, которые выехали по свидетельству о рождении за рубеж до этой даты», — уточнила официальный представитель МИДа.
Оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет делается со скидкой в 50%: документ нового образца обойдется в 3 тыс. руб., старого — в 1 тыс. руб. При подаче документов нужны данные свидетельства о рождении и паспортные данные одного из родителей.
«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт», — сказала Захарова и рассказала случай из своего опыта, когда «не вчитавшись в тонкости законодательства, планируя поездку с ребенком до 14 лет по свидетельству о рождении, была вынуждена внести коррективы в связи с необходимостью предъявлять не свидетельство о рождении при пересечении границы, а паспорт».
Консульский департамент МИДа отмечал, что новая норма позволит устранить риски «незаконного вывоза несовершеннолетних российских граждан из нашей страны путем использования чужих или поддельных свидетельств о рождении», так как на этих документах нет фотографий и установить личность ребенка сложно.