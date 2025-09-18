МИД анонсировал изменения для выезжающих с детьми в Абхазию и Белоруссию

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении для детей больше не будет входить в перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией. Изменения в ст. 9 и 30 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были одобрены летом (Федеральный закон № 257-Ф3 от 23 июля). Россияне старше 14 лет могут проехать в эти страны по внутреннему паспорту.