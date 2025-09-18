Дапкюнас назвал равноуважительную дискуссию одним из способов оздоровления ситуации в ОБСЕ

Ранее Иньяцио Кассис представил Постоянному совету ОБСЕ приоритеты и видение швейцарского председательства в организации в 2026 году. По словам Андрея Дапкюнаса, белорусская сторона с уважением относится к видению швейцарскими коллегами приоритетов своего председательства. И хотя у представителей Беларуси есть свои замечания по предложенным формулировкам, Андрей Дапкюнас счел более важным сосредоточиться на главном.
«Председательство ОБСЕ является председательством не большинства, а всех государств-участников. Именно поэтому результативность его работы зависит от внимательного отношения к интересам и озабоченности всех и каждого государства-участника», — считает постпред Беларуси.
Как отметил Андрей Дапкюнас, белорусская сторона понимает, что председателю будет очень непросто сохранить объективность и непредвзятость в условиях жесткого политического размежевания в ОБСЕ. Поэтому постпред Беларуси пожелал швейцарским коллегам мудрости и профессиональной смелости в решении сложной задачи превращения ОБСЕ из «уголка ораторов» в форум активного поиска согласия и реалистичных путей разрешения сегодняшних конфликтов.
Кроме того, белорусский дипломат в качестве первого, самого простого способа оздоровления ситуации в ОБСЕ предложил председательству попытаться организовать дискуссию в ОБСЕ в выдержанной и равноуважительной ко всем государствам-участникам атмосфере.
«Одно только это существенно способствовало бы успеху и результативности швейцарского председательства. Мы говорили об этом в Хельсинки, повторяем и сегодня: Беларусь убеждена, что будущее швейцарское председательство наилучшим образом подготовлено — с точки зрения и опыта, и авторитета — к этой невозможно трудной работе», — подчеркнул постпред Беларуси.
По его мнению, будущее ОБСЕ, ценностью которой является консенсус, будет обеспечено только тогда, когда государства-участники начнут рассматривать организацию не как место для эмоционального выплескивания своих обид, а как практический инструмент улучшения межгосударственного взаимодействия на континенте, инструмент продвижения вперед, инструмент диалога.
«Мы считаем, что сегодня в ОБСЕ в наибольшей степени востребован не председатель-администратор публичных дискуссий и не председатель-организатор громких мероприятий. Сегодня организация критически нуждается в председателе-дипломате», — заявил постпред Беларуси.
По словам Андрея Дапкюнаса, речь идет о таком председателе, который имеет смелость и решимость убедить оппонентов сесть за один стол и начать то, «за что дипломаты получают свою зарплату»: трудный разговор о причинах конфликта и о том, как преодолеть инфантильный взгляд на международную политику, не скатившись при этом в бездну новой войны.
«Если у нас получится избавиться от груза идеологических догм и устаревших представлений, если мы сможем взглянуть в глаза правде, а не только своим желаниям, только тогда мы сможем надеяться на мирное развитие Европы», — уверен белорусский дипломат. -0-