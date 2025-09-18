Дапкюнас назвал равноуважительную дискуссию одним из способов оздоровления ситуации в ОБСЕ

По словам Андрея Дапкюнаса, речь идет о таком председателе, который имеет смелость и решимость убедить оппонентов сесть за один стол и начать то, «за что дипломаты получают свою зарплату»: трудный разговор о причинах конфликта и о том, как преодолеть инфантильный взгляд на международную политику, не скатившись при этом в бездну новой войны.