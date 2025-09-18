Путин упомянул Маркса, Энгельса и Ленина в ответе на идею о единых льготах

«Одно дело — стоимость жизни в Москве, другое дело — в каком-то другом регионе. И вот, как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было [написано]: разная оплата разным людям — она не ведет к социальной справедливости. Так это у них проходит [в трудах], и, по-моему, у Владимира Ильича [Ленина] это тоже где-то было», — сказал глава государства.