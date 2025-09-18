Путин упомянул Маркса, Энгельса и Ленина в ответе на идею о единых льготах

«Одно дело — стоимость жизни в Москве, другое дело — в каком-то другом регионе. И вот, как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было [написано]: разная оплата разным людям — она не ведет к социальной справедливости. Так это у них проходит [в трудах], и, по-моему, у Владимира Ильича [Ленина] это тоже где-то было», — сказал глава государства.
Он пояснил, что человек с одной и той же зарплатой в Москве и в регионе с низкой стоимостью жизни будет находиться в заведомо лучшем положении, хотя сегодня в выигрыше скорее столичные жители.
Ранее Путин поддержал идею введения налога на роскошь, однако отметил, что при её реализации важно соблюдать меру. Как отмечают аналитики, предложения расширить налогообложение на сегмент элитной собственности (авиацию и недвижимость) периодически возникали, но сталкивались с серьёзной критикой. Противники указывали на угрозу оттока капитала, проблемы с администрированием сборов и даже на потенциальную несправедливость подобной меры.