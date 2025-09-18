Детям до 14 лет потребуется загранпаспорт даже для поездки в Белоруссию

Новые правила коснутся поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. После 20 января 2026 года выехать из России в эти страны ребенок до 14 лет сможет только по загранпаспорту. Вернуться обратно в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, кто покинул страну до этой даты.