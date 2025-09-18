Детям до 14 лет потребуется загранпаспорт даже для поездки в Белоруссию

С 20 января 2026 года для поездок детей до 14 лет за границу потребуется загранпаспорт — даже в те страны, куда взрослые россияне могут въезжать по внутреннему паспорту, например, в Белоруссию, Абхазию или Казахстан. Свидетельство о рождении перестанет быть документом, удостоверяющим личность при пересечении границы.
Об этом, как сообщает РБК, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посоветовав родителям не откладывать оформление документов.
«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт», — заявила Захарова.
Новые правила коснутся поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. После 20 января 2026 года выехать из России в эти страны ребенок до 14 лет сможет только по загранпаспорту. Вернуться обратно в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, кто покинул страну до этой даты.
Как ранее поясняли в Консульском департаменте МИД, новая норма призвана устранить риски «незаконного вывоза несовершеннолетних» по чужим или поддельным документам, поскольку в свидетельстве о рождении нет фотографии ребенка.
Сама Захарова поделилась личным опытом, рассказав, как однажды, «не вчитавшись в тонкости законодательства», была вынуждена экстренно менять планы на поездку с ребенком из-за отсутствия у него загранпаспорта.
Стоит отметить, что оформление загранпаспорта на ребенка до 14 лет стоит вдвое дешевле взрослого: документ нового образца обойдется в 3 тыс. рублей, а старого — в 1 тыс. рублей.
