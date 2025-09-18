Владимир Путин призвал не субсидировать промышленный рынок Запада

Как писал сайт KP.RU, также в ходе общения с парламентариями Владимир Путин назвал отечественные авиадвигатели одним из конкурентных преимуществ страны. Президент указал, что всего четыре страны, включая и РФ, в мире делают двигатели подобные российским ПД-14. Он подчеркнул, что это точно одно из российских конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики. Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, отметил Путин.