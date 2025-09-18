Ричмонд
Владимир Путин призвал не субсидировать промышленный рынок Запада

Необходимо отказываться от западного рынка промышленности аккуратно, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Западный промышленный рынок не нужно субсидировать, а отказываться от него следует аккуратно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме.

«Вы обратили внимание, что принимаются такие решения, которые по сути ведут к субсидированию западной промышленности», — сказал глава государства.

По его словам, безусловно нужно сделать все для того, чтобы это сокращать. Однако и закрывать рынок тех продуктов, которые крайне нужны российской промышленности тоже нельзя, подчеркнул президент.

Как писал сайт KP.RU, также в ходе общения с парламентариями Владимир Путин назвал отечественные авиадвигатели одним из конкурентных преимуществ страны. Президент указал, что всего четыре страны, включая и РФ, в мире делают двигатели подобные российским ПД-14. Он подчеркнул, что это точно одно из российских конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики. Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, отметил Путин.