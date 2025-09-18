Володин раскрыл, сколько длилась встреча Путина с лидерами партий

Володин заявил, что общий разговор длился около трех часов, теперь Путин проводит индивидуальные разговоры.
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями парламентских фракций в Государственной думе. Разговор продолжался более трех часов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам мероприятия.
«Давайте начнем с того, что состоялся более чем трехчасовой разговор. Сейчас руководители фракций остались на индивидуальные встречи с Владимиром Владимировичем, надо отдать ему должное за терпение, ну и в принципе за поддержку парламента», — отметил Володин.
Володин напомнил, что после реформы 2016 года, инициированной президентом, все парламентские фракции получили возможность участвовать в принятии решений. Встреча президента РФ с фракциями Госдумы проводится регулярно для обсуждения актуальных политических вопросов и согласования позиций по ключевым направлениям внутренней политики. Разговор Путина с лидерами партий прошел 18 сентября в Ново-Огарево. Ранее RT сообщал, что на закрытой части встречи Путин рассказал парламентариям о ситуации в зоне СВО.