Володин раскрыл, сколько длилась встреча Путина с лидерами партий

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями парламентских фракций в Государственной думе. Разговор продолжался более трех часов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам мероприятия.

Володин заявил, что общий разговор длился около трех часов, теперь Путин проводит индивидуальные разговоры.

«Давайте начнем с того, что состоялся более чем трехчасовой разговор. Сейчас руководители фракций остались на индивидуальные встречи с Владимиром Владимировичем, надо отдать ему должное за терпение, ну и в принципе за поддержку парламента», — отметил Володин.

Володин напомнил, что после реформы 2016 года, инициированной президентом, все парламентские фракции получили возможность участвовать в принятии решений. Встреча президента РФ с фракциями Госдумы проводится регулярно для обсуждения актуальных политических вопросов и согласования позиций по ключевым направлениям внутренней политики. Разговор Путина с лидерами партий прошел 18 сентября в Ново-Огарево. Ранее RT сообщал, что на закрытой части встречи Путин рассказал парламентариям о ситуации в зоне СВО.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше