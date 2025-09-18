Путин заявил, что расходы на оборону «не в песок уходят»

На встрече с лидерами фракций Путин заверил, что российской экономике еще далеко до рецессии. «У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — сказал он. Об отсутствии признаков рецессии сообщала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.