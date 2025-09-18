Путин заявил, что расходы на оборону «не в песок уходят»

«Хотел бы упомянуть, что мы выполняем все наши обязательства. Несмотря на специальную военную операцию, растущие расходы — они не в песок уходят, эти расходы на оборону. Оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов», — сказал Путин.
По его словам, расходы возросли, но это не пустые траты.
В июне Путин заявлял, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП, и заплатила за это инфляцией. «А весь, значит, наш ВВП — 223,3 трлн руб. Вот 13,5 от 223 — много или мало? Немало, немало», — говорил он. В 2025 году в бюджет заложены расходы на оборону на уровне 32,5%.
Президент утверждал, что Россия, в отличие от Европы, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы и тратит «триллионы» на свой оборонно-промышленный комплекс, «на нас самих, на любимых и родных», в то время как европейцы будут вкладывать деньги в американское производство, отмечал он. Страны НАТО договорились поднять траты на оборону до 5% ВВП.
На встрече с лидерами фракций Путин заверил, что российской экономике еще далеко до рецессии. «У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — сказал он. Об отсутствии признаков рецессии сообщала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.