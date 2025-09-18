Трамп заявил, что США добиваются возвращения авиабазы Баграм в Афганистане

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, которая расположена в Афганистане, пишет РИА Новости.
«Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдем с силой и достоинством и мы сохраним Баграм — одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее ему просто так. Мы пытаемся вернуть ее», — заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Великобритании.
Президент США также отметил стратегическое расположение авиабазы рядом с Китаем.
Напомним, авиабаза Баграм расположена к северу от Кабула. В начале ХХI века она стала основной базой американских сил в государстве. В 2021 году США передали ее властям Афганистана.
