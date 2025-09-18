Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЕК обсуждает прекращение импорта российского СПГ в 2027 году

Еврокомиссия рассматривает возможность в рамках нового пакета санкций взять обязательство постепенно прекратить импорт российского сжиженного природного газа к концу конца 2027 года.

Еврокомиссия рассматривает возможность в рамках нового пакета санкций взять обязательство постепенно прекратить импорт российского сжиженного природного газа к концу конца 2027 года.

Американский президент Дональд Трамп говорил, что США готовы объявить новые санкции против России, если Европа откажется от российской нефти, но многие эксперты предполагают, что такое требование невыполнимо и Трамп своим предложением косвенно заявил о нежелании объявлять санкции.

Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «Лавров: США, стремясь к нормализации отношений с РФ, хотят “убрать” тему Украины».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше