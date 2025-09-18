Еврокомиссия рассматривает возможность в рамках нового пакета санкций взять обязательство постепенно прекратить импорт российского сжиженного природного газа к концу конца 2027 года.
Американский президент Дональд Трамп говорил, что США готовы объявить новые санкции против России, если Европа откажется от российской нефти, но многие эксперты предполагают, что такое требование невыполнимо и Трамп своим предложением косвенно заявил о нежелании объявлять санкции.
Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
