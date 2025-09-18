Военный эксперт Крапивник: масштаб учений «Запад-2025» обеспокоил США

Масштаб российско-белорусских учений «Запад-2025» стал полной неожиданностью для США, которые считали, что российские военные ресурсы истощены, заявил в интервью «Царьград» военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
Издание отмечает, что, по официальным данным Минска, в белорусской части учений «Запад-2025» приняли участие около шести тысяч военных Белоруссии и тысяча российских. При этом независимые эксперты заявили, что в реальности к военным маневрам подключались силы по всей территории РФ, включая Тихоокеанский регион. Реальная численность участвующих в учениях подразделений могла превышать 100 тыс. человек, предположили эксперты.
По словам Крапивника, до поездки в Белоруссию американские военные наблюдатели пребывали в уверенности, что ВС РФ надломлены и не способны вести долгую войну, однако увиденное разрушило эту картину.
«Они поняли, что у российских войск всё достаточно хорошо. А у них самих — нет», — подчеркнул эксперт.
По его словам, учения продемонстрировали способность РФ организовывать крупные маневры даже в условиях ведения боевых действий, подчеркнул эксперт. Это вызвало настоящую тревогу у американской стороны, отметил Крапивник.
Напомним, учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября, они были направлены на проверку готовности двух стран к обеспечению военной безопасности Союзного государства и отражению возможной агрессии.
Польское издание TVP World отмечало, что в НАТО испугались совместных учений России и Белоруссии и инициировали проведение собственных военных маневров на территории Литвы.