Bloomberg: Евросоюз может включить отказ от СПГ из России в список санкций

По данным агентства, Европейский союз намерен включить меры постепенного прекращения закупок российского СПГ в новый пакет санкций, который будет представлен 19 сентября.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) после призыва президента США Дональда Трампа к отказу от российской нефти. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, Европейский союз намерен включить меры постепенного прекращения закупок российского СПГ в новый пакет санкций, который будет представлен 19 сентября. В ЕС также обсуждается вариант продвижения отказа от импорта российского СПГ посредством внесения изменений в план REPowerEU, целью которого является ликвидация «зависимости от газа» из РФ. Подробности возможной поправки не приводятся.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции в отношении России, если все страны-члены НАТО прекратят закупать российскую нефть. Кроме того, хозяин Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50−100%.

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС. Венгрия и Словакия заявили, что будут голосовать против этого плана. -0-

