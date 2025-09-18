Bloomberg: Евросоюз может включить отказ от СПГ из России в список санкций

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС. Венгрия и Словакия заявили, что будут голосовать против этого плана. -0-