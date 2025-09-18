Трое российских детей включены в базу украинского сайта Миротворец*

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка из России, родившаяся в январе 2023 года, была внесена в украинскую базу «Миротворец»*. В соответствующей записи утверждается, что ребёнок пересёк государственную границу Украины. Это не первый случай, так как сайт постоянно пополняется новыми именами российских детей. При этом Киев публикует их личные данные.