Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский будет использовать привычные для Киева методы террора против энергетики РФ. Об этом пишет NEWS.ru.
Собеседник издания отметил, что ВСУ пытаются наносить удары по российским НПЗ, но получается у них это крайне редко.
Парламентарий также добавил, что вывести из строя всю энергосистему России нереально.
Политик заявил, что Россия со своей стороны просто продолжит планомерно уничтожать украинскую военную инфраструктуру, что достаточно серьезно приближает победу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину придется остановить военные действия на Украине, если цены на нефть упадут.
