Захарова посоветовала родителям заранее оформлять детям загранпаспорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала родителям, планирующим поездки за границу с детьми, заблаговременно оформлять для них заграничные паспорта.
«Лучше всего сразу получать детям загранпаспорт», — отметила дипломат на брифинге.
По словам Захаровой, однажды ей самой пришлось менять планы поездки с ребенком младше 14 лет, так как пересечь границу по свидетельству о рождении оказалось невозможно.
«Есть множество нюансов, которые нужно учитывать, поэтому наиболее надежный вариант — оформить загранпаспорт», — подчеркнула Захарова.
Совет был дан в связи с изменениями законодательства, которые вступят в силу 20 января 2026 года. С этой даты свидетельство о рождении перестанет быть документом, позволяющим детям до 14 лет выезжать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Въехать обратно в РФ по этому документу смогут лишь те дети, которые покинули страну до указанной даты.
Кроме того, с 20 января 2026 года в консульских учреждениях России на территории этих стран больше нельзя будет оформить свидетельство на въезд (возвращение в Россию) взамен свидетельства о рождении, если оно было утеряно, испорчено или ребенок достиг 14 лет во время пребывания за рубежом.
Захарова напомнила, что международные соглашения с рядом стран пока сохраняют возможность пересечения границы по свидетельству о рождении, однако ведется работа по исключению этого документа из списка проездных.
«Просим учитывать эти изменения при планировании поездок и своевременно оформлять детям загранпаспорт. Сделать это можно только на основании заявления, поданного лично законным представителем — родителем, усыновителем, опекуном или попечителем», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.