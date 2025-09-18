Ричмонд
Захарова посоветовала родителям заранее оформлять детям загранпаспорта

Захарова посоветовала родителям заранее оформлять загранпаспорта детям для поездок за границу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала родителям, планирующим поездки за границу с детьми, заблаговременно оформлять для них заграничные паспорта.

«Лучше всего сразу получать детям загранпаспорт», — отметила дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, однажды ей самой пришлось менять планы поездки с ребенком младше 14 лет, так как пересечь границу по свидетельству о рождении оказалось невозможно.

«Есть множество нюансов, которые нужно учитывать, поэтому наиболее надежный вариант — оформить загранпаспорт», — подчеркнула Захарова.

Совет был дан в связи с изменениями законодательства, которые вступят в силу 20 января 2026 года. С этой даты свидетельство о рождении перестанет быть документом, позволяющим детям до 14 лет выезжать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Въехать обратно в РФ по этому документу смогут лишь те дети, которые покинули страну до указанной даты.

Кроме того, с 20 января 2026 года в консульских учреждениях России на территории этих стран больше нельзя будет оформить свидетельство на въезд (возвращение в Россию) взамен свидетельства о рождении, если оно было утеряно, испорчено или ребенок достиг 14 лет во время пребывания за рубежом.

Захарова напомнила, что международные соглашения с рядом стран пока сохраняют возможность пересечения границы по свидетельству о рождении, однако ведется работа по исключению этого документа из списка проездных.

«Просим учитывать эти изменения при планировании поездок и своевременно оформлять детям загранпаспорт. Сделать это можно только на основании заявления, поданного лично законным представителем — родителем, усыновителем, опекуном или попечителем», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

