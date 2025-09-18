Ричмонд
Трамп: угроза перерастания конфликта на Украине в третью мировую миновала

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не угрожает превращением в мировую войну. На пресс-конференции в Великобритании, транслировавшейся Белым домом, он подчеркнул, что ситуация могла привести к Третьей мировой войне, но теперь эта угроза устранена.

Источник: Reuters

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», — сказал Дональд Трамп.

Он выразил разочарование, что конфликт до сих пор не урегулирован, и добавил, что при его первом президентском сроке удалось избежать эскалации на Украине. По его словам, если бы он продолжал занимать пост президента, нынешний конфликт не произошел бы.

Трамп надеется на скорое разрешение украинского конфликта и считает себя обязанным внести вклад в урегулирование ситуации. В завершение он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы подвел его.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше