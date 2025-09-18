Трамп: украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», — сказал он на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
Трамп выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят «хорошие новости». Американский лидер также подчеркнул, что считает себя обязанным добиться урегулирования ситуации.
Он добавил, что при его первом сроке президентства эскалации в Украине удалось избежать. -0-