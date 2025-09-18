Экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко подверг критике тотальную зависимость экономики Украины от иностранных «доноров». Об этом написало украинское издание «Страна».
«Сформированная на Украине экономическая модель — это “доноромика”, совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи тип экономики», — признал он.
Также бывший руководитель Нацбанка перечислил признаки украинской «доноромики»: дефицит бюджета составляет более 20% ВВП и покрывается не внутренними ресурсами, а внешними заимствованиями; валютный курс и инфляция контролируются не рынком, а Нацбанком; международные резервы — подарок от доноров, а не результат успешного экспорта; вместо отраслевых реформ власть ставит на фотоотчеты из Брюсселя.
Кроме того, Шевченко подчеркнул, что если в обычной экономике главным является создание добавленной стоимости, то в «доноромике» — сохранить доверие доноров и вовремя получить новую порцию финпомощи.
Как писал сайт KP.RU, 11 сентября МВФ предупредил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценку кабмина в Киеве на 20 миллиардов долларов. Уточнялось, что Украина придерживается своих прежних прогнозов, согласно которым ей нужно получить до 37,5 миллиардов долларов в течение двух лет, в то время как МВФ оценивает общую сумму на 10−20 миллиардов долларов больше.
Ранее газета The Washington Post написала, что экономика Украины находится на грани тотального краха, и это несмотря даже на помощь со стороны Запада. Издание отметило, что плачевное положение дел признают даже в Киеве.