«Доноромика»: На Украине сформировали абсолютно новый, зависимый от Запада тип экономики

Как писал сайт KP.RU, 11 сентября МВФ предупредил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценку кабмина в Киеве на 20 миллиардов долларов. Уточнялось, что Украина придерживается своих прежних прогнозов, согласно которым ей нужно получить до 37,5 миллиардов долларов в течение двух лет, в то время как МВФ оценивает общую сумму на 10−20 миллиардов долларов больше.