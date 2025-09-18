Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17

«Восемнадцатого сентября РФ в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского “Боинга” рейса MH17. Первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной», — говорится в сообщении.
