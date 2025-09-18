Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Восемнадцатого сентября РФ в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского “Боинга” рейса MH17. Первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше