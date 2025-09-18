У семьи Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США

ЦПК направил запрос СНБО относительно указанной недвижимости и публикует ответ ведомства: «Учитывая публичный статус Рустема Умерова, раскрытие данных создает прямые риски для безопасности его семьи, в частности несовершеннолетних детей. Мы не предоставляем, не подтверждаем и не распространяем подобную информацию. Родственники Умерова (брат с семьей и родители) проживают в двух из указанных вами объектов недвижимости. Рустем Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей. Также подчеркиваем, что другие пять адресов, которые указал ЦПК, не являются и не были актуальными и не используются в период 2019—2025 годов ни семьей Умерова (жена и дети), ни другими родственниками».