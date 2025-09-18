Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия оспорила решение о якобы причастности к крушению малайзийского «Боинга»

Российская сторона оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО), в котором говорится, что я Россия якобы причастна к крушению малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Российская сторона оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО), в котором говорится, что я Россия якобы причастна к крушению малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Совет ИКАО не посчитал нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД добавили, что в расследовании основную роль играли заинтересованные страны, среди которых были Украины и Нидерланды. Россия обжаловала решение ИКАО по всем аспектам.

Москва, согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права, намерена добиться истины.

— Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле, — говорится в публикации.

8 марта 2014 года авиакомпания «Малайзийские авиалинии» сообщила о потере связи с самолетом, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 13 июня страхователь авиакомпании начал предварительные выплаты членам семей пассажиров пропавшего судна. 19 июля министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что Boeing был сбит, хотя и не входил в запрещенную для полетов зону. 20 июля 200 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили 192 тела погибших в результате крушения самолета на востоке Украины.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше