Россия оспорила решение о якобы причастности к крушению малайзийского «Боинга»

Российская сторона оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО), в котором говорится, что я Россия якобы причастна к крушению малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
— Совет ИКАО не посчитал нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД добавили, что в расследовании основную роль играли заинтересованные страны, среди которых были Украины и Нидерланды. Россия обжаловала решение ИКАО по всем аспектам.
Москва, согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права, намерена добиться истины.
— Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле, — говорится в публикации.
8 марта 2014 года авиакомпания «Малайзийские авиалинии» сообщила о потере связи с самолетом, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 13 июня страхователь авиакомпании начал предварительные выплаты членам семей пассажиров пропавшего судна. 19 июля министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что Boeing был сбит, хотя и не входил в запрещенную для полетов зону. 20 июля 200 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили 192 тела погибших в результате крушения самолета на востоке Украины.