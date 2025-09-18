Россия оспорила решение о якобы причастности к крушению малайзийского «Боинга»

8 марта 2014 года авиакомпания «Малайзийские авиалинии» сообщила о потере связи с самолетом, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 13 июня страхователь авиакомпании начал предварительные выплаты членам семей пассажиров пропавшего судна. 19 июля министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что Boeing был сбит, хотя и не входил в запрещенную для полетов зону. 20 июля 200 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили 192 тела погибших в результате крушения самолета на востоке Украины.