Россия призывает Швейцарию, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2026 году, не допускать дискриминации делегаций стран-участниц при доступе к мероприятиям организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета, сообщается на сайте МИД РФ.
Дипломат подчеркнул, что Берн должен приложить усилия для восстановления работы ОБСЕ, вернуть культуру профессионального диалога и обеспечить равный доступ всех делегаций к мероприятиям, включая СМИД 2026 года в Лугано. Лукашевич отметил, что Швейцария не должна следовать антироссийской повестке Запада, сосредоточенной на украинском вопросе, а вернуть ОБСЕ роль площадки для честного сотрудничества.
Кроме того, Россия пересматривает подход к финансированию международных организаций. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил, что Москва готова оплачивать только те инициативы ОБСЕ, которые считает полезными. Он указал, что деятельность организации парализована из-за попыток Запада свести все обсуждения к теме Украины.