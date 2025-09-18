Россия призвала Швейцарию избегать дискриминации делегаций в ОБСЕ

Россия призывает Швейцарию, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2026 году, не допускать дискриминации делегаций стран-участниц при доступе к мероприятиям организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета, сообщается на сайте МИД РФ.