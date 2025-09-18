Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал идею участия ветеранов СВО в борьбе с нелегальной миграцией в РФ

Путин заявил, что участники спецоперации могут помочь помочь в работе МВД по борьбе с нелегальной миграцией.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении ветеранов специальной военной операции (СВО) к борьбе против нелегальной миграции в стране.

«По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет. Я переговорю с министром, обязательно», — отметил глава государства во время встречи с лидерами думских фракций в четверг, 18 сентября.

Так президент прокомментировал предложение главы фракции «Новых людей» Алексея Нечаева о приеме участников спецоперации в спецотряды МВД, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что на руководящие должности в России стоит выдвигать бойцов СВО, готовых бесстрашно служить стране.