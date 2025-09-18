Путин поддержал идею участия ветеранов СВО в борьбе с нелегальной миграцией в РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении ветеранов специальной военной операции (СВО) к борьбе против нелегальной миграции в стране.
«По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет. Я переговорю с министром, обязательно», — отметил глава государства во время встречи с лидерами думских фракций в четверг, 18 сентября.
Так президент прокомментировал предложение главы фракции «Новых людей» Алексея Нечаева о приеме участников спецоперации в спецотряды МВД, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что на руководящие должности в России стоит выдвигать бойцов СВО, готовых бесстрашно служить стране.