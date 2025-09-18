Израиль наносит массированные авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС наносят массированные удары по предполагаемым военным объектам «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.
По информации портала, самолеты совершают серию атак на наземные цели в городах Деббин, Кфар-Тибнит и Мейс-эль-Джебель. С места ударов в небо поднимаются густые столбы дыма. По данным местных властей, среди мирных жителей есть раненые.
Ранее официальный представитель израильской армии Авихай Эдри предупредил в своем заявлении на арабском языке о готовящемся авианалете и потребовал от населения трех городов покинуть свои дома.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам в ответ на эту угрозу призвал международное сообщество остановить военную эскалацию со стороны Израиля. «ООН и в первую очередь США и Франция, которые выступили спонсорами перемирия, должны оказать максимальное давление на Израиль, заставить его немедленно прекратить свои атаки и вернуться к соглашению о прекращении боевых действий от 27 ноября 2024 года», — подчеркнул он в обращении, распространенном в соцсети X.-0-