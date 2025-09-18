Израиль наносит массированные авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в ответ на эту угрозу призвал международное сообщество остановить военную эскалацию со стороны Израиля. «ООН и в первую очередь США и Франция, которые выступили спонсорами перемирия, должны оказать максимальное давление на Израиль, заставить его немедленно прекратить свои атаки и вернуться к соглашению о прекращении боевых действий от 27 ноября 2024 года», — подчеркнул он в обращении, распространенном в соцсети X.-0-