ЕС обсуждает схему использования замороженных активов РФ в обход Венгрии

По данным источников, речь идет о репарационном кредите для Киева, который ранее предложила глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Поясняется, что в этом случае украинская сторона будет возвращать средства только после получения «компенсаций от России». Сами активы при этом изыматься не будут.