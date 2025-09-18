Ричмонд
ЕС обсуждает схему использования замороженных активов РФ в обход Венгрии

Предлагается вариант с репарационным кредитом для Украины, который она будет выплачивать только после получения «компенсаций от России».

Источник: Аргументы и факты

В ЕС рассматривают схему использования замороженных российских активов в пользу Украины в обход Венгрии, передает агентство Reuters.

По данным источников, речь идет о репарационном кредите для Киева, который ранее предложила глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Поясняется, что в этом случае украинская сторона будет возвращать средства только после получения «компенсаций от России». Сами активы при этом изыматься не будут.

Отмечается, что для запуска этой схемы ЕК может выпустить облигации под гарантии государств ЕС. Не исключено, что в случае отказа Будапешта участвовать в схеме будет создан механизм «коалиции желающих». Один из европейских чиновников пояснил, что во избежание вето со стороны отдельных стран может потребоваться межправительственное соглашение.

Уточняется, что для этого активы планируется перенести из депозитария Euroclear в специальную структуру, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать большую прибыль. Чиновники полагают, что отсутствие в проекте Венгрии минимально скажется на его реализации.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают приобретение за счет российских активов облигаций ЕС или создание целевого механизма управления.

В Кремле заявляли, что Москва будет отстаивать свою собственность при изъятии российских активов.

