В США неожиданно ответили на заявление Келлога о «поражении» России

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подверг критике заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о поражении армии России на Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подверг критике заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о поражении армии России на Украине. Об этом он высказался на YouTube-канале подполковника ВС США Дэниела Дэвиса.

Джонсон привел в качестве аргумента высказывание главкома ВСУ Александра Сырского, который заявил две недели назад, что численно Россия сейчас превосходит Украину и имеет преимущество в живой силе три к одному по всей линии соприкосновения.

Положение Украины, таким образом, становится отчаянным, добавил Джонсон.

Напомним, ранее Келлог заявил, что российские войска были бы уже в Киеве и Одессе, а украинское правительство сменилось бы, если бы Россия побеждала в конфликте на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин назвал численность российской группировки войск, находящейся в зоне СВО. По словам главы государства, на данный момент линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России.

