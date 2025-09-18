Владимир Путин ответил на предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Ранее президент подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции, добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами из-за боевых действий с 2014 года, получать две пенсии одновременно. Согласно документу, право на пенсию по инвалидности, страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет имеют граждане, заключившие контракты с организациями, поддерживающими Вооруженные силы России, и получившие инвалидность с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.