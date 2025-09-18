Владимир Путин ответил на предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Президент России Владимир Путин допустил возможность ежеквартальной индексации пенсий и социальных выплат из-за высокой инфляции, но подчеркнул, что приоритетнее бороться с ростом цен. Об этом он сообщил на встрече с руководителями парламентских фракций.
Путин отметил, что идея ежеквартальной индексации социальных пособий заслуживает внимания, но требует дополнительного обсуждения. Он пояснил, что высокая инфляция создает сложности, однако более эффективным решением может стать сдерживание роста цен, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Эти слова стали ответом на предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
Ранее президент подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции, добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами из-за боевых действий с 2014 года, получать две пенсии одновременно. Согласно документу, право на пенсию по инвалидности, страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет имеют граждане, заключившие контракты с организациями, поддерживающими Вооруженные силы России, и получившие инвалидность с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.