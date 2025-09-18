Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников

Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий ограничения на доступ к государственным реестрам недвижимости, включая сведения о собственности чиновников, передает РИА Новости.
Документ № 11533 был принят Верховной радой 21 августа. Он вводит ограничения на период действия военного положения и сохраняет их еще в течение года после его отмены.
Закон предусматривает закрытие части открытых данных в реестрах, в том числе касающихся вопросов национальной безопасности и обороны.
Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных базах теперь будут указываться лишь область, район и город. Кадастровые номера земельных участков перестанут отображаться, а юридическим лицам разрешается регистрировать любой контактный адрес, даже если он не совпадает с фактическим местонахождением.
Также новый закон ограничивает доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что офис Зеленского пытается получить несанкционированный доступ к делам НАБУ.