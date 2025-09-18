Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных базах теперь будут указываться лишь область, район и город. Кадастровые номера земельных участков перестанут отображаться, а юридическим лицам разрешается регистрировать любой контактный адрес, даже если он не совпадает с фактическим местонахождением.