Польша готовится к худшему? В стране началась тотальная проверка бомбоубежищ

Как сообщает RMF24, по состоянию на 12 сентября 2025 года власти уже назначили почти 4 тысячи проверок. Государственная пожарная служба и инспекции строительного надзора провели более 2 тысяч визитов, по итогам которых установлено, что свыше тысячи объектов уже сейчас соответствуют требованиям и могут быть использованы в качестве укрытий в случае чрезвычайной ситуации.