Трамп предложил Стармеру привлечь армию для борьбы с нелегалами

На пресс-конференции с главой британского правительства Киром Стармером Трамп также привел в пример ситуацию на границе США. По его словам, из-за администрации Джо Байдена в страну бесконтрольно попадали миллионы людей, однако ему удалось решить эту проблему, и за последние три месяца ни один человек не въехал в страну незаконно.