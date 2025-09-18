Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил Стармеру привлечь армию для борьбы с нелегалами

Властям Великобритании следует рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп считает армию решением миграционного кризиса в Великобритании.

Властям Великобритании следует рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать. [Нелегальная миграция] разрушает страны изнутри», — приводит слова Трампа ТАСС. Он отметили, что такие меры помогут остановить поток людей, которые добираются на лодках через пролив Ла-Манш.

На пресс-конференции с главой британского правительства Киром Стармером Трамп также привел в пример ситуацию на границе США. По его словам, из-за администрации Джо Байдена в страну бесконтрольно попадали миллионы людей, однако ему удалось решить эту проблему, и за последние три месяца ни один человек не въехал в страну незаконно.

Ранее власти США уже прибегали к привлечению Национальной гвардии для борьбы с нелегальной миграцией: около 1,7 тысячи военнослужащих были размещены в 19 штатах, включая Техас, для усиления мер безопасности. Подобные решения принимались после заявлений Дональда Трампа о необходимости использования армии для восстановления правопорядка, что стало прецедентом в американской практике.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше