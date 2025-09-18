Трамп предложил Стармеру привлечь армию для борьбы с нелегалами

Дональд Трамп считает армию решением миграционного кризиса в Великобритании.
Властям Великобритании следует рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать. [Нелегальная миграция] разрушает страны изнутри», — приводит слова Трампа ТАСС. Он отметили, что такие меры помогут остановить поток людей, которые добираются на лодках через пролив Ла-Манш.
На пресс-конференции с главой британского правительства Киром Стармером Трамп также привел в пример ситуацию на границе США. По его словам, из-за администрации Джо Байдена в страну бесконтрольно попадали миллионы людей, однако ему удалось решить эту проблему, и за последние три месяца ни один человек не въехал в страну незаконно.
Ранее власти США уже прибегали к привлечению Национальной гвардии для борьбы с нелегальной миграцией: около 1,7 тысячи военнослужащих были размещены в 19 штатах, включая Техас, для усиления мер безопасности. Подобные решения принимались после заявлений Дональда Трампа о необходимости использования армии для восстановления правопорядка, что стало прецедентом в американской практике.