На акции протеста во Франции вышло более 1 млн человек

В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка было задействовано более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехника и беспилотники. -0-