На акции протеста во Франции вышло более 1 млн человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды во Франции задержано более 180 человек. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
По уточненным данным, в Париже задержали 31 протестующего. Есть и пострадавшие — ранения получили 22 человека, среди которых 11 полицейских и 1 журналист.
Всего в городах страны прошло 700 акций протеста.
Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра «Всеобщая конфедерация труда», на улицы вышли более 1 млн человек.
В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка было задействовано более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехника и беспилотники. -0-