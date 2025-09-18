У семьи главы СНБО Украины Умерова нашли 8 объектов недвижимости в США

По данным организации, близкие родственники политика владеют тремя квартирами во Флориде и одной в Нью-Йорке, а также арендуют или используют четыре виллы в районе Майами. Ими распоряжаются супруга Лейла, отец, брат и дети Умерова. В частности, отмечается, что на одной из вилл зарегистрирована фирма, приносящая супруге чиновника более миллиона гривен (около 24 тысяч долларов) в год.