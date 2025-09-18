У семьи главы СНБО Украины Умерова нашли 8 объектов недвижимости в США

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), располагает восемью объектами элитной недвижимости в США. Часть этих объектов находится в собственности, часть — в аренде.
По данным организации, близкие родственники политика владеют тремя квартирами во Флориде и одной в Нью-Йорке, а также арендуют или используют четыре виллы в районе Майами. Ими распоряжаются супруга Лейла, отец, брат и дети Умерова. В частности, отмечается, что на одной из вилл зарегистрирована фирма, приносящая супруге чиновника более миллиона гривен (около 24 тысяч долларов) в год.
ЦПК направил запрос в СНБО с просьбой подтвердить эти сведения. В ответе ведомство заявило, что раскрытие подобной информации может представлять угрозу безопасности семьи секретаря, особенно его несовершеннолетних детей.
В Совбезе уточнили, что родители и брат Умерова с семьей действительно проживают в двух упомянутых объектах, однако сам чиновник не оплачивает их содержание. При этом пять других адресов, упомянутых в материале ЦПК, в 2019—2025 годах не использовались ни супругой и детьми, ни другими родственниками Умерова.
Сам Рустем Умеров пока не прокомментировал публикацию антикоррупционного центра.
Тем временем стало известно, что Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников.