Глава Краснодара проинспектировал строительство корпуса школы № 93

В трехэтажном здании площадью более 7000 квадратных метров разместятся медицинский пункт, столовая на 150 мест, спортивный зал и библиотека. Кроме того, здесь будут кабинеты для занятий информатикой, химией, историей, биологией, русским и иностранными языками, музыкой, ОБЖ и ПДД, а также студия для искусств и дизайна. Новый корпус будет соединен со старым переходом. Завершение строительства запланировано на май 2027 года.