Глава Краснодара проинспектировал строительство корпуса школы № 93

Мэр Краснодара Евгений Наумов проинспектировал ход работ на месте будущего учебного корпуса школы № 93 в Краснодаре. Подрядчику предстоит возвести новый блок, рассчитанный на 300 учеников.
Строительство учебного заведения идет по поручению губернатора Кубани в рамках региональной программы «Всё лучшее детям», входящей в национальный проект «Молодёжь и дети».
На данный момент ведутся земляные работы по подготовке котлована и перенос инженерных сетей. Наумов подчеркнул важность объекта для микрорайона и акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться и ускорить темпы строительства, несмотря на погодные условия, чтобы завершить работы вовремя. Он также отметил важность минимизации неудобств для жителей близлежащих домов.
В трехэтажном здании площадью более 7000 квадратных метров разместятся медицинский пункт, столовая на 150 мест, спортивный зал и библиотека. Кроме того, здесь будут кабинеты для занятий информатикой, химией, историей, биологией, русским и иностранными языками, музыкой, ОБЖ и ПДД, а также студия для искусств и дизайна. Новый корпус будет соединен со старым переходом. Завершение строительства запланировано на май 2027 года.