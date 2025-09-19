Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Краснодара проинспектировал строительство корпуса школы № 93

В столице Кубани идет строительство новых социальных объектов.

Источник: администрация Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов проинспектировал ход работ на месте будущего учебного корпуса школы № 93 в Краснодаре. Подрядчику предстоит возвести новый блок, рассчитанный на 300 учеников.

Строительство учебного заведения идет по поручению губернатора Кубани в рамках региональной программы «Всё лучшее детям», входящей в национальный проект «Молодёжь и дети».

На данный момент ведутся земляные работы по подготовке котлована и перенос инженерных сетей. Наумов подчеркнул важность объекта для микрорайона и акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться и ускорить темпы строительства, несмотря на погодные условия, чтобы завершить работы вовремя. Он также отметил важность минимизации неудобств для жителей близлежащих домов.

В трехэтажном здании площадью более 7000 квадратных метров разместятся медицинский пункт, столовая на 150 мест, спортивный зал и библиотека. Кроме того, здесь будут кабинеты для занятий информатикой, химией, историей, биологией, русским и иностранными языками, музыкой, ОБЖ и ПДД, а также студия для искусств и дизайна. Новый корпус будет соединен со старым переходом. Завершение строительства запланировано на май 2027 года.