«Сейчас не время»: Трамп сделал загадочное заявление о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту Air Force One.
«Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня», — заявил Трамп.
Он также добавил, что готов принять жесткие меры, если ему придется требовать прекращения огня.
По мнению американского лидера, необходимо дальше снижать цены на нефть, поскольку если они упадут, военный конфликт между Россией и Украиной закончится.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о поражении армии России на Украине.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.