Россия оспорила решение Совета ИКАО по MH17 в суде ООН

В сообщении говорится, что Россия оспорила решение 18 сентября в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция).
В МИД назвали провальной первую в истории попытку ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган.
Ранее в ведомстве заявляли, что главным виновником катастрофы MH17 является Киев.
Напомним, самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. В результате происшествия погибли 298 человек, находившихся на борту.
