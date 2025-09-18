Ричмонд
Россия оспорила решение Совета ИКАО по MH17 в суде ООН

МИД России сообщил, что решение Совета ИКАО по крушению MH17 обжаловано в международном суде ООН.

Источник: Аргументы и факты

Решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к крушению MH17 обжаловано в международном суде ООН, сообщили в МИД РФ.

В сообщении говорится, что Россия оспорила решение 18 сентября в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция).

В МИД назвали провальной первую в истории попытку ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган.

Ранее в ведомстве заявляли, что главным виновником катастрофы MH17 является Киев.

Напомним, самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. В результате происшествия погибли 298 человек, находившихся на борту.

