Депутат предложил брать 1% с чеков в ресторанах на нужды СВО

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил взимать 1% от суммы чеков во всех барах и ресторанах страны и направлять эти средства в фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей участников СВО.

По его словам, у этого законопроекта есть не только материальная, но и важная моральная цель.

Как рассказал депутат в эфире радио Sputnik, идея такого «налога на веселье» родилась еще в начале спецоперации на фоне разительного контраста между жизнью на фронте и в тылу.

«В Москве это очень сильно заметно. Кому война, кому мать родна. Едешь по улицам — народ гуляет, рестораны, на улицах кафе, ну как будто бы ничего не происходит», — отметил Матвеев.

По его замыслу, законопроект должен коснуться только тех, кто может себе позволить дорогие заведения. «Только ресторанов и только баров. То есть те люди, которые по определению, скажем так, не последние деньги отдают», — подчеркнул он.

Депутат считает, что у инициативы есть важный моральный аспект. «Чтобы человек, который веселится, отдыхает, хорошо кушает в дорогом ресторане, он, может быть, немножечко будет задумываться о том, что в это время парни какие-то на фронте по колено в воде защищают Родину», — пояснил Матвеев.

Несмотря на это, по словам депутата, законопроект, предложенный им совместно с коллегой из Бурятии Вячеславом Мархаевым, до сих пор не был рассмотрен. «И вот этот законопроект до сих пор висит, скажем так, не рассмотренный», — заключил он.

