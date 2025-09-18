Депутат предложил брать 1% с чеков в ресторанах на нужды СВО

Депутат считает, что у инициативы есть важный моральный аспект. «Чтобы человек, который веселится, отдыхает, хорошо кушает в дорогом ресторане, он, может быть, немножечко будет задумываться о том, что в это время парни какие-то на фронте по колено в воде защищают Родину», — пояснил Матвеев.