Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти

Трамп надеется, что России придётся закончить боевые действия на фоне нефтяного кризиса. Американский лидер также посетовал, что отдельные европейские страны выбиваются из общего мейнстрима и продолжают покупать энергоресурсы у Москвы, что якобы следует считать «нечестной игрой». По словам Трампа, сейчас США увеличивают добычу собственной нефти, чтобы намеренно сбить мировые цены.
«Мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире», — заверил американский президент журналистов.
Ранее также сообщалось, что правительство Канады объявило о сокращении предельно допустимой стоимости российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель. Данное решение синхронизировано с аналогичными мерами ЕС и Великобритании, введёнными ранее.