Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может стать следствием падения цен на нефть. По мнению политика, у сторон просто «не останется другого выбора». Своё мнение глава государства высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.