Митингующие во Франции в течение дня заблокировали два военных завода

Участники акций протеста во французском городе Ренн заблокировали предприятие компании Thales, которое занимается высокотехнологичными разработками для оборонной промышленности, пишет URA.RU.
«Заблокирован завод Thales в Ренне. Несколько студентов блокируют предприятие, занимающееся разработкой высоких технологий», — говорится в статье.
Студенты перекрыли доступ к заводу, развернув палестинский флаг с надписью «Стоп геноциду в Палестине».
«ФедералПресс» со ссылкой на депутата Национального собрания Франции Габриэль Каталу, пишет, что активисты заблокировали завода по производству вооружений Eurolinks в Марселе, который продает военную технику Израилю.
Пятый канал сообщил, что масштабная национальная забастовка проходит во многих городах Франции, к шествию присоединились сотни тысяч участников. Сообщается, что рано утром 18 сентября на улицы Парижа вышли как представители разных движений и профсоюзов, так и подростки. Они выступают против социально-экономической политики страны и позиции властей относительно ситуации в Газе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное наступление Израиля на Газу говорит об отсутствии стремления вести переговоры и вызывает серьезную озабоченность.