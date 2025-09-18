Ричмонд
Митингующие во Франции в течение дня заблокировали два военных завода

Активисты выступили против социально-экономической политики страны и позиции властей относительно ситуации в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Участники акций протеста во французском городе Ренн заблокировали предприятие компании Thales, которое занимается высокотехнологичными разработками для оборонной промышленности, пишет URA.RU.

«Заблокирован завод Thales в Ренне. Несколько студентов блокируют предприятие, занимающееся разработкой высоких технологий», — говорится в статье.

Студенты перекрыли доступ к заводу, развернув палестинский флаг с надписью «Стоп геноциду в Палестине».

«ФедералПресс» со ссылкой на депутата Национального собрания Франции Габриэль Каталу, пишет, что активисты заблокировали завода по производству вооружений Eurolinks в Марселе, который продает военную технику Израилю.

Пятый канал сообщил, что масштабная национальная забастовка проходит во многих городах Франции, к шествию присоединились сотни тысяч участников. Сообщается, что рано утром 18 сентября на улицы Парижа вышли как представители разных движений и профсоюзов, так и подростки. Они выступают против социально-экономической политики страны и позиции властей относительно ситуации в Газе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное наступление Израиля на Газу говорит об отсутствии стремления вести переговоры и вызывает серьезную озабоченность.

