Трамп заявил, что только США имеют право вводить тарифные ограничения

По словам Трампа, тарифные ограничения приносят триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на экономику страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вводить пошлины могут исключительно Соединенные Штаты.

По его словам, тарифные ограничения приносят триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на экономику страны.

«Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае они работают, потому что людям просто некуда деваться», — отметил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где присутствовал также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Напомним, Дональд Трамп находится с визитом в Великобритании с 16 сентября, а 17 сентября он встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке.

Ранее американский президент призвал страны НАТО ввести пошлины до 100% на товары из Китая.

