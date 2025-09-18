Трамп заявил, что только США имеют право вводить тарифные ограничения

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вводить пошлины могут исключительно Соединенные Штаты.
По его словам, тарифные ограничения приносят триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на экономику страны.
«Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае они работают, потому что людям просто некуда деваться», — отметил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где присутствовал также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Напомним, Дональд Трамп находится с визитом в Великобритании с 16 сентября, а 17 сентября он встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке.
Ранее американский президент призвал страны НАТО ввести пошлины до 100% на товары из Китая.