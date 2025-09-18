Путин объяснил, почему нельзя «напечатать денег и раздать»

«Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», — подчеркнул президент. Он добавил, что в стремлении улучшить положение некоторых категорий граждан можно нечаянно добиться обратного эффекта.