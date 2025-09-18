Граф Дякула II: Царёв рассказал, почему к Зеленскому перешёл титул Порошенко*

Экс-нардеп пояснил, что такое прозвище изначально закрепилось за Порошенко из-за его привычки часто говорить «спасибо», а теперь перешло к Зеленскому, который также отличился подобной манерой. Поводом для этого стала недавняя встреча украинского президента с Дональдом Трампом в Белом доме.