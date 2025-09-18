Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граф Дякула II: Царёв рассказал, почему к Зеленскому перешёл титул Порошенко*

Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко* к действующему лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Источник: Life.ru

Экс-нардеп пояснил, что такое прозвище изначально закрепилось за Порошенко из-за его привычки часто говорить «спасибо», а теперь перешло к Зеленскому, который также отличился подобной манерой. Поводом для этого стала недавняя встреча украинского президента с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Зеленский за первые 10 секунд разговора с американским лидером “спасибо” четыре раз», — напомнил Царёв, пишет АиФ.

Ранее Олег Царёв заявил, что Владимир Зеленский будет максимально затягивать вооружённый конфликт, чтобы получить как можно больше помощи от европейских союзников. По оценке экс-нардепа, Киев собирается воевать ещё около двух лет.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше